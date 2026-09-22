Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor

“Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor. Sizlerin ve bizlerin ve geleceğin kurtarıcısı, ümidimiz, İstanbul’un değil Türkiye’nin gözbebeği, sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak. Korkmuyoruz, susmuyoruz”