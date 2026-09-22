Gazeteci İsmail Saymaz, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın 28 Eylül'de gerçekleşecek olan AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu söyledi.
Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte AK Parti'ye geçeceği söylenen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Yılmaz'ın 2025 yılındaki İmamoğlu sözleri gündem oldu.Aykut Metehan
Yıldız'ın sessizliğini koruduğunu belirten Saymaz, YENİ Partili milletvekillerinin telefonlarını da açmadığını belirtti.
İsmail Saymaz, Yıldız'a iddiaları sormak için aradığını ancak saatlerdir dönüş alamadığını, telefonlara danışmanının çıktığını kendisinin de Yıldız'a ulaşılabilecek telefon numarasını paylaşmadığını söyledi.
Yıldız'ın AK Parti'ye geçişine kesin gözüyle bakılırken, Mayıs 2025’te çocuklarla yaptığı tv programında İmamoğlu hakkında söylediği sözler de yeniden gündem oldu.
Ekrem İmamoğlu için "Silivri'de bir yiğit yatıyor" diyen Yıldız, şunları söylemişti:
“Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor. Sizlerin ve bizlerin ve geleceğin kurtarıcısı, ümidimiz, İstanbul’un değil Türkiye’nin gözbebeği, sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak. Korkmuyoruz, susmuyoruz”
Yıldız'ın geçtiğimiz aylarda, otoparkta bulunan aracı kurşunlanmıştı.
Onur Emrah Yıldız'ın 28 Eylül'de AK Parti'ye geçmesi beklenirken, Cemil Tugay'ın ise biraz daha süre istedii öğrenildi.