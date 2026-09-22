Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor

Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte AK Parti'ye geçeceği söylenen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Yılmaz'ın 2025 yılındaki İmamoğlu sözleri gündem oldu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 1

Gazeteci İsmail Saymaz, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın 28 Eylül'de gerçekleşecek olan AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu söyledi.

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 2

Yıldız'ın sessizliğini koruduğunu belirten Saymaz, YENİ Partili milletvekillerinin telefonlarını da açmadığını belirtti.

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 3

İsmail Saymaz, Yıldız'a iddiaları sormak için aradığını ancak saatlerdir dönüş alamadığını, telefonlara danışmanının çıktığını kendisinin de Yıldız'a ulaşılabilecek telefon numarasını paylaşmadığını söyledi.

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 4

Yıldız'ın AK Parti'ye geçişine kesin gözüyle bakılırken, Mayıs 2025’te çocuklarla yaptığı tv programında İmamoğlu hakkında söylediği sözler de yeniden gündem oldu.

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 5

Ekrem İmamoğlu için "Silivri'de bir yiğit yatıyor" diyen Yıldız, şunları söylemişti:

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 6

“Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor. Sizlerin ve bizlerin ve geleceğin kurtarıcısı, ümidimiz, İstanbul’un değil Türkiye’nin gözbebeği, sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak. Korkmuyoruz, susmuyoruz”

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 7

Yıldız'ın geçtiğimiz aylarda, otoparkta bulunan aracı kurşunlanmıştı.

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Tarih verildi: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor - Resim: 8

Onur Emrah Yıldız'ın 28 Eylül'de AK Parti'ye geçmesi beklenirken, Cemil Tugay'ın ise biraz daha süre istedii öğrenildi.

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