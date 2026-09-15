Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri 2026, Fransa Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle start aldı. Tarihin, müziğin ve Beyoğlu’nun eşsiz atmosferinin iç içe geçtiği gecede davetliler unutulmaz anlar yaşadı.

Nova Altera Ensemble grubu, mum ışıkları eşliğinde Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Dört Mevsim’i seslendirdi. Performans, salonu adeta büyüledi ve açılışa katılan herkese duygusal bir deneyim sundu. Gecenin bu özel bölümü, miras günlerinin ruhunu yansıtan en etkileyici anlardan biri olarak kayda geçti.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, törende yaptığı konuşmada ilçenin tarihsel önemine dikkat çekti. Karaahmetoğlu, Beyoğlu’nun yalnızca İstanbul’un değil tüm dünyanın belleğinde eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, dillere ve inançlara ev sahipliği yapan ilçenin çok sesli ve çok katmanlı kimliğini her sokağında gururla yaşattığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paydaşlarla birlikte önemli bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Karaahmetoğlu, üçüncüsü düzenlenen Avrupa Miras Günleri çerçevesinde Risk Altındaki Miras Canlandır Israr Et Hayal Et temasıyla bir yolculuğa çıkacaklarını ifade etti. Beyoğlu’nu ve tarihi keşfetmek isteyen herkes için dolu dolu etkinlikler düzenleyeceklerini, geçmişi ve ilçenin ruhunu yeniden keşfedeceklerini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, ülkeler arasındaki dostluğu yansıtan bu eşsiz akşamda Beyoğlu Belediyesi ile birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Avrupa Miras Günleri’nin Türkiye’de beş yıldır kutlandığını hatırlatan Başkonsolos, bu sene etkinliğe İstanbul, Ankara ve İzmir’den Türk paydaşların katıldığını kaydetti.



Miras Günleri’nin 1984 yılında Fransa’da düzenlenmeye başlandığını anımsatan Fanton, bu güzel geleneğin İstanbul özelinde çok anlamlı olduğunu ifade etti. İki bin yıldır kültürlerin, dinlerin ve mimari akımların buluştuğu İstanbul’un başlı başına bir kültür mirası olduğunu söyleyerek, kültür mirası, müzik ve Türkiye-Fransa dostluğu için dileklerde bulundu.

Bu yıl Risk Altındaki Miras Canlandır Israr Et Hayal Et teması etrafında şekillenen organizasyon, Beyoğlu’nun farklı kültürlerini, inançlarını ve topluluklarını bir araya getiren zengin mirasını yeniden gündeme taşımayı ve kentin tarihi hafızasını korumayı amaçlıyor. 12 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül’e kadar devam edecek program, toplam 9 gün boyunca 60’tan fazla ücretsiz etkinlikle İstanbulluları Beyoğlu’nun çok katmanlı mirasını keşfe çağırıyor.