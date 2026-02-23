ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Donald Trump’ın kapsamlı gümrük tarifelerinin büyük bölümünü iptal etmesinin ardından piyasalarda karmaşık bir görünüm oluştu. ABD vadeli endeksleri haftaya düşüşle başlarken, Asya borsalarının çoğu yükseldi.

Belirsizlik ortamında kripto para piyasasında satış baskısı arttı. Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5’e varan kayıpla 65 bin doların altına geriledi. “Dijital altın” olarak anılan varlık, 6 Ekim’de gördüğü 126 bin 210 dolarlık zirvenin yaklaşık yarı değerine indi.

Analistler, düşüşte yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı ve kripto düzenlemelerine ilişkin soru işaretlerinin etkili olduğunu belirtti.

ASYA VE ABD’DE FARKLI SEYİR

Asya tarafında Hang Seng Index yüzde 2,2 yükselerek bölgedeki artışlara öncülük etti. Kospi yüzde 0,1, S&P/ASX 200 ise yüzde 0,6 geriledi. Taiex ve Sensex sınırlı yükseliş kaydetti.

ABD’de ise S&P 500, Dow Jones Industrial Average ve Nasdaq Composite vadeli işlemlerinde düşüş görüldü.

Buna karşın cuma günü Wall Street, mahkeme kararının ardından günü artıda tamamlamıştı.

TRUMP’TAN YENİ VERGİ MESAJI

Trump, mahkeme kararına rağmen tarifelerden geri adım atmayacağını belirterek ithalata yönelik yüzde 10’luk küresel vergi için başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Söz konusu oran daha sonra yüzde 15’e çıkarıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı soruşturmaları üzerinden yeni tarifelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Rabobank analisti Benjamin Picton da ABD’nin ticaret politikalarının belirsizlik üretmeye devam edeceğini vurguladı.

EMTİA VE DÖVİZ CEPHESİ

Emtia piyasalarında ABD ham petrolü 65,71 dolara, Brent petrol 70,56 dolara geriledi. Dolar/yen 154,40 seviyesine inerken euro/dolar 1,1820’ye yükseldi. Güvenli liman talebiyle altın yüzde 1,9, gümüş ise yüzde 5,4 değer kazandı.