Anadolu mutfağının baş tacı, kış mevsiminin ve hastalık dönemlerinin şifalı ilacı olan tarhana çorbası, nesilden nesile aktarılan gerçek bir klasiğimizdir. Bu geleneksel lezzeti küçük bir dokunuşla hem gurme bir seviyeye taşımak hem de protein değerini artırarak çok daha güçlü bir besin kaynağı haline getirmek son derece kolaydır. Mutfak ustalarının sır gibi sakladığı ve çorbayı adeta bir lezzet şölenine dönüştüren o özel malzemeyi keşfettiğinizde, tarhanaya olan bakış açınız tamamen değişecek.
Tarhanayı gurme bir lezzete dönüştüren o gizli malzeme
Anadolu’nun en kadim lezzetlerinden olan tarhana, sadece bir çorba değil, kış aylarının vazgeçilmez bir mirasıdır. İşte çorbanızın lezzetini ve protein değerini zirveye taşıyarak, hastalık savar etkisini ikiye katlayan, ustaların dahi sır gibi sakladığı o gizli tarif...
Posta'nın haberine göre, geleneksel mutfağımızın şifa deposu tarhanayı, biraz daha doyurucu ve protein dolu bir hale getirmek isterseniz bu tarif tam size göre.
Özellikle soğuk havalarda içimizi ısıtan, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olacak kıymalı tarhana çorbası, klasik tariften vazgeçemeyen ama sofrasında fark yaratmak isteyenler için harika bir seçenek. İşte mutfağınızı mis gibi kokutacak o nefis tarifin detayları...
MALZEMELER
3 yemek kaşığı ev tarhanası
150 gram dana kıyma
1 yemek kaşığı tereyağı (lezzet katması için)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
4-5 su bardağı su (Daha besleyici olması için et suyu da tercih edebilirsiniz)
Tuz, karabiber ve pul biber
YAPILIŞI
Tarhananın topaklanmadan, ipeksi bir kıvamda pişmesi için bir kaseye alın ve üzerine bir bardak su ekleyip yaklaşık 10 dakika yumuşamasını bekleyin.
Çorba tencerenize tereyağı ve sıvı yağı alın. Kıymayı ekleyip rengi iyice dönene ve suyunu çekene kadar güzelce kavurun.
Kavrulan kıymaya salçayı ekleyin. Salçanın o kendine has kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha çevirin.
LEZZETİ ARTIRACAK ÖNERİLER
Eğer daha hafif bir tat arıyorsanız kıyma yerine tavuk kıyması kullanabilir veya tamamen sade hazırlayabilirsiniz.
Domates salçası yerine biber salçası kullanarak daha acımsı ve derin bir renk elde edebilirsiniz.
Farklı bir dokunuş için içine bir miktar süt ekleyip daha kremamsı bir içim yakalayabilirsiniz.
PÜF NOKTALARI
Tarhanayı pişirmeden önce mutlaka suyla açın; bu, çorbanın içinde topak oluşmasını engeller.
Tarhana çorbası ilgi ister; kaynayana kadar karıştırmayı bırakmazsanız kıvamı çok daha dengeli olur.
Tarhananın kendi yapısında da tuz bulunduğunu unutmayın, tuzu en son kontrol ederek eklemek en güvenlisidir.
Çorbanın lezzetinin tam oturması için harlı ateşte değil, kısık ateşte demlene demlene pişmesini sağlayın.