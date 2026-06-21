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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.

DURAN TOP ORGANİZASYONU İLK YARIYA DAMGA VURDU

Los Angeles'ta oynanan zorlu karşılaşmada ilk yarıya İran'ın Mehdi Taremi ile duran top organizasyonundan bulduğu gol damga vurdu.

VAR İNCELEMESİYLE GOL OFSAYTA TAKILDI

İran 24. dakikada ceza sahasının önlerinde kazandığı serbest vuruşta Belçika savunmasını adeta ayakta uyutarak ağları havalandırdı ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla gol değeri kazanmadı.

BELÇİKA SAVUNMASINI UYUTAN MEHDI TAREMI COURTOIS'YI ÇARESİZ BIRAKTI

Serbest vuruşta topun başına İran'dan üç oyuncu geçerken Rezaeian'ın vuracakmış gibi açıldı. Ancak hakemin düdüğünü çalmasının ardından Haji Safi çabuk bir şekilde kısa oynadı. Safi, Belçika barajının hemen yanında demarke pozisyonda bekleyen Mehdi Taremi'ye topu aktardı.

İlk kontrolü güzel yapan Mehdi Taremi yüzünü kaleye dönerek soğukkanlı bir vuruşla Courtois'yı çaresiz bıraktı. Bu gol Taremi'nin çok az bir farkla önde olmasından dolayı ofsayt nedeniyle geçerli sayılmasa sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İRAN MİLLİ TAKIMI SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

İran'ın çalışılmış bir duran top organizasyonunu Belçika gibi bir takım karşısında kusursuz şekilde sahada uygulaması takdir topladı.