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Kaynak: AA

Yapılan açıklamada taraftarlara teşekkür edilirken, "Kuveyt Futbol Federasyonu, taraftarlara 27. Körfez Kupası'nda yarı finale yükselememe nedeniyle en derin özürlerini ifade eder. Federasyon, teknik ve idari kadroların Körfez Kupası'ndan elenme nedenleri hakkında bir rapor sunacağını, ayrıca eksiklikleri belirleyeceğini ve gelecekteki turnuvalarda seviyeyi geliştirmek ve üstün bir performans sergilemek için uygun çözümler bulacağını belirtmektedir." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, taraftarların milli takıma verdiği desteğin karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Federasyon, taraftarların Suudi Arabistan ve Irak'a karşı yapılan iki maçta Kuveyt Milli Takımı'na desteğini takdir ederek aralık ayında Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa maçlarının tamamına ücretsiz bilet hakkı vermeyi kararlaştırmıştır." açıklamasını yaptı.

Körfez Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Kuveyt, Suudi Arabistan karşısında 1-0, Irak önünde ise 3-2'lik yenilgiler yaşadı. İki maç sonunda puanla tanışamayan ev sahibi ekip, grubun son sırasında kaldı ve Umman karşılaşması oynanmadan yarı finale çıkma ihtimalini yitirdi.