Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Rams Park’ta taraftarı önünde geniş katılımlı bir antrenman organizasyonu düzenledi.
Taraftarlar Rams Park'a akın etti: Galatasaray eski yıldızları da oradaydı
Alper Talha Şimşek
Sarı-kırmızılı taraftarlar organizasyona büyük ilgi gösterirken, Rams Park tribünlerinde 30 bini aşkın kişi yer aldı. Taraftarların coşkusu antrenman boyunca takıma büyük moral verdi.
Etkinliğe Galatasaray’ın eski futbolcuları da katıldı. Ryan Babel, Johan Elmander, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Sabri Sarıoğlu ve Hasan Kabze tribünde yer alarak eski takımlarını yalnız bırakmadı.
Eski futbolcular da organizasyonda açıklamalarda bulundu. Ryan Babel, “Galatasaray’da hatırlanmak çok özel bir duygu. Bu kulüple bağınız hiçbir zaman kopmuyor” ifadelerini kullanırken, Johan Elmander ise “Böyle bir atmosferi antrenmanda bile yaşamak inanılmaz. Galatasaray taraftarı gerçekten farklı” dedi.
Galatasaray'da daha önce şampiyonluk yaşayan Ryan Donk, "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Buradaki bağın her zaman devam etmesi, hatırlanmak çok güzel. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum." dedi.
Yekta Kurtuluş ise "Biz bunları daha önce Florya'da yapıyorduk ama tabii bir stadyum atmosferi başka. Birçok takım stadyumlarını bu kadar dolduramıyor en önemli maçlarında bile. Galatasaray taraftarları her zaman takıma sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Antrenman öncesi ve sonrası oyunculara yoğun ilgi gösterilirken, teknik direktör Okan Buruk da taraftarlara teşekkür etti. Buruk, “Güzel bir gece oldu. Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Oyuncularımız için bu atmosfer çok değerliydi. İnşallah sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.