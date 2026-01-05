Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Taraftarı yasa boğan futbolcular

Taraftarı yasa boğan futbolcular

Efsane futbolcular, sahayı terk ettikçe tribünlerde gözyaşları sel oluyor ve unutulmaz anılar kalıyor.

Taraftarların gözyaşlarıyla uğurladığı efsaneler… Futbolun unutulmaz vedaları bir arada.

Golcüler, kaptanlar ve liderler… Futbolun yıldızlarının gidişi, taraftarların kalbini en çok yakan anlara dönüştü.

Fernando Torres 2011’de Liverpool’dan Chelsea’ye transfer olarak efsanevi golcüyü kaybettirdi.

Ricardo Quaresma 2014’te Beşiktaş’tan Al-Ahli’ye gidince Q7’nin vedası taraftarları hüzne boğdu.

Lionel Messi 2021’de Barcelona’dan PSG’ye giderek kulüp efsanesinin vedasıyla tüm Barça’yı şoke etti.

Dries Mertens 2022’de Napoli’den, Galatasaray’a giderek gol makinesini kaybettiren Napoli taraftarlarını üzdü.

Bastian Schweinsteiger 2015’te Bayern Münih’ten Manchester United’a giderek Münih taraftarının kalbini kırdı.

Fernando Muslera 2025’te Galatasaray’dan Estudiantes’e giderek kalesinde bir efsaneyi bıraktı.

Steven Gerrard 2015’te Liverpool’dan LA Galaxy’e giderek taraftarlarını gözyaşlarına boğdu.

Snijder, 2017 yılında Galatasaray'dan Nice'e transfer olarak taraftarı üzdü.

Fatih Tekke 2004’te Trabzonspor’dan Zenit’e giderek sezon ortasında golcüsünü kaybetti. Trabzonspor'da iz bıraktı.

Felipe Melo 2015’te Galatasaray’dan Inter’e giderek sahadaki lideri kaybettirdi ve taraftarları üzdü.

Philippe Coutinho 2018’de Liverpool’dan Barcelona’ya gidince Kırmızılar taraftarı şok yaşadı.

Sergio Ramos 2021’de Real Madrid’den PSG’ye giderek savunmanın efsanesini kaybettirdi.

Gianluigi Buffon 2018’de Juventus’tan PSG’ye giderek Torino’da bir çağ kapandı.

Andrés Iniesta 2018’de Barcelona’dan Vissel Kobe’ye ayrılarak kulübün ruhunu geride bıraktı.

Daniele De Rossi 2019’da Roma’dan Boca Juniors’a giderek başkent taraftarını hüzne boğdu.

Mario Gomez 2016’da Beşiktaş’ta kalmayıp Wolfsburg’a giderek siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

Frank Lampard 2014’te Chelsea’den New York City’e giderek orta sahadaki sembolünü kaybettirdi.

Thomas Müller 2025’te Bayern Münih’ten Amerika’ya giderek taraftarların kalbini kırdı.

Alessandro Del Piero 2012’de Juventus’tan Sydney FC’ye giderek efsaneyi geride bıraktı.

Diego Lugano 2011’de Fenerbahçe’den PSG’ye giderek savunmanın bel kemiğini kaybettirdi. Taraftar unutmadı.

Kevin De Bruyne 2025’te Manchester City’den Napoli’ye giderek orta sahadaki lideri kaybettirdi. Taraftarda iz bıraktı.

Didier Drogba 2012’de Chelsea’den Shenshua’ya giderek Stamford Bridge’deki büyük kahramanı kaybettirdi.

Alex de Souza 2012’de Fenerbahçe’den Coritiba’ya giderek sarı-lacivertleri sarsan bir ayrılık yaptı.

Xavi 2015’te Barcelona’dan Al-Sadd’a giderek kulübün aklını ve ruhunu geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo 2018’de Real Madrid’den Juventus’a giderek taraftarlarına büyük bir şok yaşattı.

Futbolun yıldızları gitti, geride gözyaşı ve özlem kaldı...

Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
