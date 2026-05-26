Japonya’da tatilini sürdüren Mauro Icardi’nin Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin sunduğu 1 yıllık teklifin oyuncu cephesinde yeterli bulunmadığı aktarıldı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un Icardi için girişimde bulunduğu ancak Arjantinli futbolcunun bu ilgiyi kısa sürede reddettiği kaydedildi.

Tecrübeli santrforun kariyerine İtalya’da devam etmeye daha sıcak baktığı öne sürülürken, Brezilya ekibi Corinthians’ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Mauro Icardi’nin Japonya dönüşünde geleceğiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

Galatasaray formasıyla toplam 134 karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, bu maçlarda 77 gol atıp 25 asist yaptı.