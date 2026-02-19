Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, dijital platformlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık şebekelerinin hedefinde. Genellikle güven telkin etmek amacıyla alıcıya gönderilen tapu fotoğraflarının tek başına hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını belirten Avukat Oğuz Yavuz, "Tapu senedi, o taşınmazın güncel borç durumunu göstermez" dedi.

"TAPU FOTOĞRAFI ÖNEMSİZ BİR KAĞITTIR"

Satış sürecinde en sık yapılan hatanın, gönderilen bir tapu görseline istinaden kaparo yatırmak olduğunu vurgulayan Yavuz, şu uyarılarda bulundu:

"Size bir tapu resmi atıyorlar, siz de güvenip kaparo gönderiyorsunuz. Sakın yollamayın! O gördüğünüz sadece bir kağıt parçası. O belgede taşınmazın üzerinde haciz, ipotek veya satışa engel bir şerh olup olmadığını göremezsiniz."

ÜCRETSİZ VE ANINDA SORGULAMA: "WEB TAPU"

Mağduriyet yaşanmaması için izlenmesi gereken yolu adım adım anlatan Yavuz, çözümün Tabu Kadostro Müdürlüğü’ne ait Web Tapu üzerinden alınacak takyidatlı tapu kaydı olduğunu belirtti. Bu işlemin tamamen ücretsiz ve hızlı olduğunu hatırlatan Yavuz, izlenecek yolu şöyle özetledi:

e-Devlet şifresiyle Web Tapu sistemine giriş yapın.

“İlgili Taşınmaz” işlemleri menüsünden sorgulamak istediğiniz gayrimenkulü belirleyin.

Tapu bilgilerine tıkladıktan sonra Şerh, Beyan, İrtifak (ŞBİ) seçeneklerini kontrol edin.

SADECE TAKYİDAT YETMEZ

Hukuki temizliğin yanı sıra mülkün teknik durumunun da incelenmesi gerektiğini ifade eden Avukat Yavuz, "Takyidat belgesi bu işin olmazsa olmazıdır ancak tek başına yeterli değildir. Mülkün imar durumu nedir, mevcut yapı projesine uygun mu gibi teknik detaylar da mutlaka profesyonellerce incelenmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.