Tapu işlemlerinde sıkça başvurulan, gayrimenkul satış bedelinin düşük gösterilerek tapu harcı ve vergi yükünün azaltılması uygulaması sona eriyor. Satış bedeli ve kayıt uyumsuzlukları yakından takip edilecek.

Gayrimenkul satış işlemleri sırasında tapu işlemlerinde bir ev, iş yeri veya arsanın satış değeri düşük gösterilerek daha az tapu harcı ve vergi ödenmesi durumları söz konusu olabiliyordu.

SIKI DENETİM GELİYOR

2026 yılından itibaren gayrimenkul satışlarında "gerçek satış bedeli" ile tapuda beyan edilen tutar arasındaki uyumsuzluklar daha titiz incelenecek.

Örnek verecek olursak 10.000.000 TL’lik bir taşınmazın 3 milyon TL’si satış bedeli gösterilerek kalanı elden veya IBAN üzerinden transfer edilerek gayrimenkul satış işlemi yapılabiliyordu. Böylelikle 400 bin TL yerine 120 bin TL harç ödemesi yapılabiliyordu. Yeni dönemde denetimler sıkılaşacak.

Tapu harcı bedeli, satış bedelinin toplamda %4'ü olarak tahsil edilmeye devam ediyor. Yeni düzenlemelerle beraber, harç tutarını düşük göstermek amacıyla gerçekleştirilen "rayiç bedel üzerinden beyan" girişimlerinin dijital sistemlerle daha kolay tespit edilecek.

1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLULUĞU

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) kapsamında, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Vatandaşlar, taşınmazını satmak isterse, emlak işletmesine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi verebilecek. E-Devlet yetkilendirmesi olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanması imkansız hale gelecek.

Dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntem olan sahte ilan ve mükerrer ilan gibi mağduriyetlerin önüne geçilecek.

1 Şubat 2026'dan itibaren ise EIDS kapsamında e-Devlet yetkilendirmesi olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.