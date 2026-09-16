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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), askerlik hizmeti nedeniyle ücretsiz izne ayrılan veya sözleşmesi feshedilen personelin terhis sonrası göreve dönüş süreçlerinde radikal bir bürokrasi reformuna imza attı.

Memurlar.net'de yer alan habere göre TKGM Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Genel Müdür Hakan Gedikli’nin onayına sunulan 11 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla, mülki amir (valilik/kaymakamlık) onayı uygulaması tamamen sonlandırıldı. Bundan böyle tüm süreç, yazışma trafiği ve zaman kayıpları elenerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doğrudan Genel Müdürlük makam onayıyla yürütülecek.

DÜZENLEMENİN PERDE ARKASI

Personel Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, 2017/2 sayılı Genelge kapsamında yürütülen eski uygulamada ciddi aksaklıklar yaşandığı belgelendi.

Süreçte öne çıkan temel sorunlar ve yeni düzenleme gerekçeleri şunlar oldu:

MÜLKİ AMİRLERİN ÇEKİNMESİ

Atamaya yetkili amir sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle bazı mülki amirlerin asker dönüşü göreve başlatma onayı vermekten kaçınması.

MEVZUATSIZ GÖREVE BAŞLATMALAR

Bazı taşra birimlerinin usulsüz bir şekilde ne mülki amir ne de Genel Müdürlük onayı almadan personeli işe başlatması.

KAPSAM EKSİKLİĞİ

Eski genelgede yalnızca kadrolu memurlar için süreç tanımlanırken, sözleşmeli personel ve işçilere yönelik bir düzenlemenin bulunmaması.

HANGİ STATÜDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kurum; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2017/2 ve 2025/8 sayılı genelgelerini güncelleyerek personelin statüsüne göre net standartlar getirdi:

KADROLU MEMURLAR

Askerlik sevk belgesi ve dilekçe EBYS’den Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecek. Terhis olan memur, en geç 30 gün içinde birimine başvuracak. Başlatma onayı doğrudan Genel Müdürlükten alınacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Askerlik nedeniyle sözleşme feshi ve terhis sonrası sözleşmenin yeniden imzalanması memurlarla birebir aynı usulle EBYS ve Genel Müdürlük makam onayıyla yapılacak.

SÜREKLİ İŞÇİLER

İş Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca işlem görecek işçiler için terhis sonrası göreve başvuru süresi 2 ay olarak uygulanacak.

Yazıda ayrıca tüm işlemlerin; personelin maaş, SGK prim ve kesenek süreçlerini yürüten birimlerle koordineli yapılması ve peşin ödenen aylıkların iadesinin eksiksiz sağlanması gerektiği hatırlatıldı.