Olay, 2023 yılında bir yakınının uyarısıyla Çelik’in e-devlet kayıtlarını kontrol etmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre, yedi farklı köyde bulunan ve veraset yoluyla kendisine geçen taşınmazlar, bilgisi dışında el değiştirdi. Çelik, yaşadığı süreci "E-devletimde iki kırmızı çizgiyle adıma satış yapıldığı görünüyor. Yedi köyde adıma çıkan tek pay tapularım ve amcamın çocuklarına ait kayıtların tamamı sahte işlemlerle kapatılmış. Bir taşınmazda 39 varis varken, kayıtlar silinip tapu sadece iki kişinin üzerine döndürülmüş" ifadeleriyle anlattı.

"HAZİNEYE DEVREDİLEN KAYITLAR VAR"

Ferhat Çelik, özellikle Cevizdere ve İkitepe köylerindeki tapuların bir kısmının şahıslara aktarıldığını, bir kısmının ise hazineye devredildiğini belirtti. Toplam tapu sayısının bini aşabileceğini iddia eden Çelik, "İnsanlara 'Sesinizi çıkarmayın, varislerin haberi olmasın' denilerek yıllarca bu tapular hediye edilmiş. Durum ancak e-devletime yansıyınca gün yüzüne çıktı" dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU: İMZAM OLMADAN DEVREDİLDİ

yurtgazetesi'nin haberine göre, hiçbir satış işlemine imza atmadığını vurgulayan mağdur vatandaş, sorumluların cezalandırılması için adli makamlara başvurdu.

Kayıtların sahte T.C. kimlik numaraları kullanılarak şahıslar üzerine geçirildiği öne süren mağdur vatandaş, daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, bu kez doğrudan şüpheliler hakkında savcılığa gitti.

Çelik, "Adıma yapılan tüm satışların, hazineye devredilenlerin ve varisleri silinen tapuların tamamının ortaya çıkarılmasını istiyorum. Kimler olduğu bellidir" diyerek soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti.