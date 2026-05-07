TEKNOLOJİ VE İNANÇ BİR ARADA: ROBOT RAHİP "GABİ" İŞBAŞI YAPTI

Güney Kore’nin robotik teknolojideki öncü rolü, bu kez Budist tapınaklarına yansıdı. Başkent Seul’deki Jogye Tapınağı’nda düzenlenen törenle, ülkenin ilk robot Budist rahibi "Gabi" resmen tanıtıldı.

GELENEKSEL CÜBBESİYLE RİTÜELLERİ YERİNE GETİRDİ

Yaklaşık 130 santimetre boyundaki insansı robot Gabi, törene geleneksel gri-kahverengi Budist rahip cübbesiyle çıktı. Diğer rahiplerin önünde durarak selamlama hareketleri yapan ve dini ritüelleri büyük bir hassasiyetle uygulayan Gabi, katılımcılardan tam not aldı. Robotun Budizm’e kendini adamaya söz verdiği anlar ise törenin en dikkat çekici kısımlarından biri oldu.

HEDEF: GENÇ KUŞAĞIN İLGİSİNİ ÇEKMEK

Tapınak yetkilileri, bu projenin temel amacının teknolojiyle büyüyen genç nesillerin Budizm’e olan ilgisini artırmak olduğunu belirtti. Güney Kore’de son yıllarda dini kurumlar, dijital dönüşüme ayak uydurarak yapay zeka destekli uygulamaları ibadet alanlarına entegre etmeye başlamıştı. Gabi, bu sürecin en somut adımı olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYADA ETİK TARTIŞMASI

Gabi’nin tanıtımı dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu gelişmeyi “teknoloji ile maneviyatın muazzam buluşması” olarak görürken; bir kesim ise dini törenlerde robot kullanımının etik ve ruhani boyutunun tartışmaya açılması gerektiğini savunuyor.