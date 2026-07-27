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Kaynak: AA

Küresel piyasalar, yeni haftaya Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin zayıflamasıyla pozitif bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı planını onaylamadığına dair Axios kaynaklı haberler piyasalara nefes aldırdı. İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya'nın da ABD operasyonlarının durmasıyla birlikte misillemelere ara verdiklerini duyurması, bölge endekslerinde risk iştahını hızla yukarı çekti.

Gevşeyen jeopolitik gerilimin yanı sıra, Asya pazarından gelen şirket bazlı güçlü haber akışları da borsaları destekledi.

ÇİNLİ ÇİP DEVİ CXMT’DEN TARİHİ HALKA ARZ

Şanghay borsasında işlem görmeye başlayan Çinli DRAM çip üreticisi CXMT, ilk işlem gününde yüzde 500’ü aşan devasa bir değer kazancıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bilgisayar, sunucu ve mobil cihaz çipleri üreten şirket, halka arzdan 57,92 milyar yuan (8,6 milyar dolar) gelir elde ederek Asya'da bu yılın en büyük halka arzlarından birine imza attı.

Şirket; elde edilen kaynağın Ar-Ge faaliyetleri, üretim kapasitesinin artırılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacağını açıkladı.

Çin'de haziran ayı sanayi karlarının yıllık bazda yüzde 15,1 oranında artması da piyasadaki teknoloji iyimserliğini makro düzeyde destekledi.

NVİDİA'DAN NAVER'E DEV YATIRIM

Güney Kore merkezli internet ve bulut teknolojileri devi Naver, çip üreticisi Nvidia'nın şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı yönündeki haberlerle gün içinde yüzde 10'dan fazla değer kazandı. Günü %8,4 yükselişle tamamlayan Naver hisselerindeki bu ralli, Asya'daki diğer yarı iletken hisselerinde de alım iştahını artırdı.

JAPON OYUN ŞİRKETLERİNDE 'BİLANÇO' İYİMSERLİĞİ

Küresel eğlence sektörünün en büyük oyuncularından olan Japon yazılım ve oyun geliştiricileri, haftanın ilk gününde endekslerden pozitif ayrıştı.

Shift, yazılım test ve geliştirme şirketi günü yüzde 9,5 yükselişle kapattı.

Konami yaklaşan bilanço açıklaması öncesinde güçlü beklentiler ve ürün talebindeki canlılık sayesinde hisseler yüzde 6,7 değer kazandı.

Özellikle Switch 2 beklentileri ve mevcut oyunlara devam eden yüksek talep, şirketin hisselerini yüzde 6,2 yukarı taşıdı.

PİYASALARIN GÖZÜ BOJ'UN FAİZ KARARINDA

Yatırımcıların bu haftaki en önemli gündem maddelerinden biri de Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) açıklayacağı faiz kararı olacak.

Toplantıda yüzde 1 seviyesindeki politika faizinin sabit bırakılması öngörülüyor. Para piyasaları, BoJ'un yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 1,25 seviyesine kadar çekebileceğini fiyatlıyor. Ancak toplantı metninden ve yetkililerden gelecek sinyallerin bu beklenti patikasını değiştirebileceği ifade ediliyor.

ASYA BORSALARINDA GÜNCEL DURUM

Oluşan ılımlı havanın etkisiyle Asya borsalarında kapanış ve güncel işlem seviyeleri şu şekilde gerçekleşti: