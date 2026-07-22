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Kaynak: DHA

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsünün sürücüsü Murat A. (50), iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından 100 metre boyunca kaldırım üzerinde ilerleyerek boş arsaya girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.