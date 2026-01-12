“Tarihin bilinen akışını sorgulayan” eserleriyle tanınan İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü yazarın ölüm haberini ailesi doğrularken, von Däniken’in İsviçre’de doğal nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

1968 yılında yayımlanan ve dünya çapında büyük ses getiren “Tanrıların Arabaları”, antik uygarlıkların gelişimini dünya dışı varlıklarla ilişkilendiren iddialarıyla kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaştı. Kitap, milyonlarca satarak popüler kültürde kalıcı bir iz bıraktı.

Uzaylılarla ilgili iddialarını son yıllara kadar sürdürdü

Däniken, son yıllarda bile uzaylılarla temas kurulacağına dair inancını sürdürüyor, bu konuda çeşitli açıklamalar yapıyordu. 2018’de verdiği bir röportajda, önümüzdeki on yıl içinde dünya dışı varlıklarla temas kurulacağı fikrini yeniden dile getirmişti.

Kendini zaman zaman “uzaylı uzmanı” olarak tanımlayan yazar, antik yapılar ve mitolojik anlatıların dünya dışı ziyaretçilerin izlerini taşıdığı düşüncesini savunmaya devam etti. Bu yaklaşım, bilim çevrelerinde geniş çapta eleştirilse de von Däniken’in takipçi kitlesini artırdı.

Popüler ama tartışmalı bir kariyer

Von Däniken, sadece kitap yazmakla kalmadı; YouTube gibi platformlarda teorilerini paylaşarak ve çeşitli UFO/uzay temalı etkinliklerde konuşmacı olarak yer alarak fikirlerini yaydı. Antik astronot teorisi, bilim insanları tarafından pseudobilim olarak nitelendirilse de popüler kültürde yıllarca ilgi odağı oldu.

Von Däniken, eserlerinde piramitler, Nazca Çizgileri ve eski tapınaklar gibi tarihi yapıların insanlığın bilinen teknolojisinin ötesinde bir bilgiyle inşa edilmiş olabileceğini savundu. Bu görüşler, özellikle “antik astronot” teorisinin yaygınlaşmasında etkili oldu.

Ancak yazarın tezleri, akademik çevrelerde yoğun eleştiriler aldı. Arkeologlar ve tarihçiler, von Däniken’in iddialarının bilimsel kanıtlara dayanmadığını belirterek bu görüşleri reddetti. Buna rağmen eserleri, yıllar boyunca tartışmaların odağında kalmayı sürdürdü.

Yaşamı boyunca konferanslar veren, belgesellere konu olan ve birçok kitap yayımlayan Erich von Däniken, ardında hem hayranlık uyandıran hem de tartışma yaratan bir miras bıraktı.

