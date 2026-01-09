Şam yönetimi terör örgütü PKK/YPG'nin varlık sürdürdüğü Halep'in bazı mahallelerinde 6 Ocak'ta operasyon başlattı.

Öte yandan çok sayıda medya kuruluşu bölgeden anbean gelişmeleri aktarıyor. Ancak basın emekçileri bu çatışma koşullarında birçok zor durumla karşılaşıyor.

Onlardan biri de Syria TV muhabiri Ammar Jaber'in başına geldi.

TANKIN ALTINDAN ÇIKARDILAR

Canlı yayın sırasında büyük bir tehlike atlatan Jaber'e tank çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankın altında kalan Jaber'i çevredekiler çekip çıkardı.

Ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.