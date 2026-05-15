İstanbul girişinde trafik durma noktasında: Tanker ile TIR çarpıştı

İstanbul Esenyurt’ta TEM Otoyolu İstanbul istikametinde saat 13.00 sıralarında akaryakıt tankeriyle TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından tankerden dökülen akaryakıtın risk oluşturmaması için otoyola kum döküldü.