Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çimento fabrikasına ham madde taşıyan İbrahim Ergioğuz’un kontrolünü yitirdiği 76 ABL 266 plakalı tanker, şarampole devrilip, alev aldı.

Tanker alev alev yandı: İçinden çıkanlar herkesi şoke etti - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerdeki yangını güçlükle söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Tanker alev alev yandı: İçinden çıkanlar herkesi şoke etti - Resim : 2

Şoför Ergioğuz ve yanındaki yedek şoför Muhammed Emin Eren kazadan yara almadan kurtuldu.Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Tanker alev alev yandı: İçinden çıkanlar herkesi şoke etti - Resim : 3