Kaza, dün, D140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Akyazı ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Soda taşınan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Başka bir otomobilin sürücüsü ise durumu fark edip tali yola saparak kazadan son anda kurtuldu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.