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AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz’un görevden alındığı ileri sürüldü. Bolu yerel basınında yer alan iddialara göre, AK Parti Genel Merkezi, Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz ve yönetimi ile Mudurnu İlçe Teşkilatı'nın istifasını istedi.

CİHAN YAVUZ VE YÖNETİMİNİN İSTİFASI İSTENDİ İDDİASI!

Bolu’nun Sesi’nin haberine göre, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bolu Koordinatörü ve Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, teşkilatla bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Cihan Yavuz ile yönetimi ve Mudurnu İlçe Başkanı ile yönetiminin istifalarının alındığı iddia edildi.

Bolu Merkez ve Mudurnu İlçe teşkilatlarında yeni başkan ve yönetim kurullarının belirleneceği bildirildi.

İL YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Yavuz'un, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “tehdit ve şantaj” iddialarıyla yargılandığı davada, kendisine şantaj yapıldığını öne süren kadının avukatlığını "il yönetiminden habersiz üstlenmesi", Bolu il yönetiminin tepkisini çekmişti.

NELER OLMUŞTU?

Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz’un adı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yargılandığı "tehdit" ve "şantaj" davasında gündeme gelmişti. Özcan'ın kendisine şantaj yaptığını ileri süren kadının avukatlığını Yavuz'un yaptığı dava dosyasına yansımıştı.