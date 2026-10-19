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Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada kritik aşamaya geçildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, katılımın yoğunluğu sebebiyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapılıyor.

FİZİKEN KATILMA TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tanju Özcan, avukatları aracılığıyla duruşma salonunda bizzat hazır bulunmak istediğini beyan etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti Özcan'ın bizzat katılma istemini reddetti. Bunun üzerine Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

217 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yaptığı davada kararın çıkması bekleniyor.