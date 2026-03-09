Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketleri tehdit ettiği, rüşvet ve irtikap suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı. Bilirkişi heyetinden Tanju Özcan lehine bir rapor çıkınca mahkeme 2. bir rapor yazılmasını istedi. Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, o raporu hiç görmediklerini açıkladı.

Uğur Poyraz, Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuştu. Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"ZİNCİR

MARKETLER ŞİKAYETÇİ Mİ DEĞİL Mİ?

Geliyorlar hepsi. Hatta dün de gelmişler il başkanlığına. Ben dedim ki; ‘Bunlar (zincir market yetkilileri) avukatlarıyla savcılığa gitsinler ve dilekçe versinler. Şikayet olmadıklarına dair dilekçe versinler. Bu bağışları korkarak vermedik desinler biz de o zaman devreye girelim. İnsanlar başımıza bir şey gelir diye korkuyorlar

MÜFETTİŞLERİN HAZIRLADIĞI YENİ RAPOR ÖZCAN'IN AVUKATIYLA PAYLAŞILDI MI?

İlk rapordan sonra ikinci bir yazı kaleme alındı. Savcılık da bunun üzerine ifadeleri alıyor. ‘Seve seve… ’ cümlesi üzerinden ifadeler var ama müfettişlerin hazırladığı ikinci rapor bize gelmedi. İtiraz etme hakkımız var. Soruşturma dosyasında o rapor yok. Rapor gelince hukuk çerçevesinde bunu yargıya götürme hakkımız var. Ama soruşturma rüşvet, kara paradan yürüdüğü için savcılık da raporun sonucunu beklemeden, idari yargının kararını beklemeden işlem yapabiliyor

"HAKİM YÜZÜME BAKAMADI, KENDİ KARARLARIYLA ÇELİŞTİ"

Hakime duruşmada da söyledim bana ‘bu soruşturma değil sorgu’ dedi. ‘Hakim Bey ben her türlü delille suçlanıyorum. İspatlamak durumundayım. Çağırın bu şikayetçi olanları biz onları burada bekleyelim. Ya siz sorun ya da ben sorayım: Siz bunlardan korktunuz ve bu yüzden mi reklam verdiniz?. Hakim dedi ki ‘Bunu duruşmada söylersiniz.’ Ama duruşmaya altı aya sonra çıkacağımızı söyleyince de ‘O benim sorunum değil’ diye cevap verdi. Aslında onlar da biliyor, Aykut Erdoğdu gibi, Zeydan Karalar gibi ya da Oya Tekin gibi ilk duruşmaya çıkınca hakim ara karar verecek ve çıkın dışarıya diyecek. Yatan yattığıyla kalacak

Biri hariç; yüzlerce dosyada hepsini hukuka uygun bulmuş. Mahkemelerin hukuka uygun bulduğu konuda ki bakanlığın yazısı üzerine denetimleri yapıyorum, beni bağlayan kısmı nedir? Suç işlediğime dair kanıt ne? Ben denetlemezsem suç işlemiş olurdum! Hatta Tanju’yu tutuklayan hakim en az 30 dosyada tarafların talebine ret kararı vermiş. Ben kendisine de söyledim hakimin: Tanju Özcan’ın yaptığı işlemlerin tamamını hukuka uygun buluyorsunuz ama kendi kararlarınızı inkar ediyorsunuz. Çok kavga ettik. Hiç sesini çıkarmadı, yüzüme bile bakamadı. O zaman siz suç işliyorsunuz, kendi verdiğiniz kararların aksine karar veriyorsunuz.”