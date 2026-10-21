Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen dava sonuçlandı. Özcan, Bolu Sevgi ve Hizmet Vakfı (BOL-SEV) üzerinden yürütülen reklam faaliyetlerinde zora dayalı kaynak sağlama iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yapan Özcan, sitem dolu ifadelerle karara ve yargı sürecine tepki gösterdi.

‘TEK KURUŞ MENFAAT SAĞLAMADIK’

Sözlerine "GÖRÜYOR MUSUN, KRAL ÇIPLAK" ifadeleriyle başlayan Tanju Özcan, vakfın kuruluş amacını ve yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştı.

Öğrencilere burs vermek ve yaşlılara huzurevi kazandırmak amacıyla BOL-SEV’i kurduklarını ifade eden Özcan, "528 Bolulu çocuğa 1,5 yıldır burs veriyorduk. Burs için kaynağı da vakfın 40 büyük LED ekranında reklam yayınlayarak sağlıyorduk. Trilyonlarca lira para kazanan 3 harfli marketlerden de reklam istedik. 2 bin–10 bin TL arası reklam verdiler. 'Zorlayarak (icbar) reklam aldınız' dediler, 300 yıl hapis istemiyle dava açtılar, tutuklayıp Sincan’a sürgün ettiler" ifadelerini kullandı.

‘MASAK RAPORUNDA 1 KURUŞLUK ŞÜPHELİ İŞLEM ÇIKMADI’

Hakkında yürütülen mali incelemelere de değinen Özcan, MASAK raporlarına vurgu yaparak kendisi ve çalışma arkadaşları hakkında hiçbir usulsüzlük bulunamadığına dikkat çekti.

Özcan, "Yedi sülalemizi araştırdılar, MASAK raporu aldılar. Sonuç itibarıyla benim ve arkadaşlarımın 1 kuruşluk şüpheli işlemini tespit edemediler. Sonuç olarak kendilerine menfaat sağlamadan, 3 harfli marketlerden reklam alıp geliriyle de sadece öğrenciye burs vermekten 7 yıl 3 ay hapis cezası verdirttiler. (İsteyen dosyayı inceleyebilir.)" sözlerini sarf etti.

‘ÇALMADAN BURS VERENİN TERÖRİST MUAMELESİ GÖRDÜĞÜ GÜNLER...’

Türkiye'deki adalet sistemine ve gündemdeki diğer olaylara kıyaslama yaparak tepkisini devam ettiren Özcan, "Vatandaşın milyarlarca lirasını çalanın cezasının sadece WhatsApp grubundan atılmak olduğu Türkiye’de; çalmadan, cebine tek kuruş menfaat sağlamadan, sadece burs verenin terörist gibi muamele gördüğü günleri de yaşattılar” dedi.

‘KEŞKE TERÖRİSTLERİ AFFETMENİZE GÖSTERDİĞİM TEPKİYE CEZA VERSEYDİNİZ’

Açıklamasının son bölümünde sığınmacı politikaları ve terörle mücadele konularındaki duruşuna göndermede bulunan Özcan, şunları söyledi,

"Öğrencinin cebine giren üç kuruşa ceza verdirteceğinize, keşke teröristleri affetmenize, sığınmacı istilalarına gösterdiğim tepkiye daha ağır ceza verseydiniz. En azından mert olsaydınız!"

Özcan, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"GÖRÜYOR MUSUN, KRAL ÇIPLAK Öğrenciye burs vermek, yaşlılarımıza huzurevi yapmak için vakıf kurmuştuk (BOL-SEV). 528 Bolulu çocuğa 1,5 yıldır burs veriyorduk. Burs için kaynağı da vakfın 40 büyük LED ekranında reklam yayınlayarak sağlıyorduk. Trilyonlarca lira para kazanan 3 harfli marketlerden de reklam istedik. 2 bin–10 bin TL arası reklam verdiler. “Zorlayarak (icbar) reklam aldınız.” dediler, 300 yıl hapis istemiyle dava açtılar, tutuklayıp Sincan’a sürgün ettiler. Yedi sülalemizi araştırdılar, MASAK raporu aldılar. Sonuç itibarıyla benim ve arkadaşlarımın 1 kuruşluk şüpheli işlemini tespit edemediler. Sonuç olarak kendilerine menfaat sağlamadan, 3 harfli marketlerden reklam alıp geliriyle de sadece öğrenciye burs vermekten 7 yıl 3 ay hapis cezası verdirttiler. (İsteyen dosyayı inceleyebilir.) Vatandaşın milyarlarca lirasını çalanın cezasının sadece WhatsApp grubundan atılmak olduğu Türkiye’de; çalmadan, cebine tek kuruş menfaat sağlamadan, sadece burs verenin terörist gibi muamele gördüğü günleri de yaşattılar. Öğrencinin cebine giren üç kuruşa ceza verdirteceğinize, keşke teröristleri affetmenize, sığınmacı istilalarına gösterdiğim tepkiye daha ağır ceza verseydiniz. En azından mert olsaydınız!!!"