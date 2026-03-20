CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Jandarma tarafından yapılan gözaltı işlemini ise "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" diyerek duyurmuştu.

2 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Tanju Özcan, Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki tek kişilik koğuşundan Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

TANJU ÖZCAN CEZAEVİNDEN BAYRAM MESAJI PAYLAŞTI

Tanju Özcan, Ramazan Bayramı mesajı sosyal medya hesabından yayımladı. İlk kez Bolu’dan ve seçmenlerinden ayrı, tek kişilik bir koğuşta bayram sabahına uyandığını belirten Özcan, mesafelere rağmen gönlünün Bolu halkıyla birlikte olduğunu ifade etti.

Sevdiklerinden ayrı kalmanın hüznüyle birlikte bir arada olmanın kıymetini daha derinden hissettiğini kaydeden Özcan, kalplerin ve duaların ortak olmasını en büyük tesellisi olarak nitelendirdi.

Adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın güçlü şekilde hissedileceği günlerin yakın olduğuna dair inancını dile getiren Özcan; yeniden bir araya gelecekleri bayramlara kavuşma temennisiyle Boluluların, Türk milletinin ve tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak sevgi ve esenlik dileklerini iletti.

"İLK KEZ..."

Tanju Özcan'ın bayram mesajı yapay zeka ile seslendirilerek video yapıldı. Özcan'ın o mesajında şu ifadeler yer aldı:

İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta…

Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte.

Bu bayram; sevdiklerimizden ayrı olmanın hüznünü, bir arada olmanın kıymetini daha derinden hissettiriyor.

Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır.

İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında

Yeniden bir araya geldiğimiz, aynı sofrada, aynı tebessümde buluştuğumuz bayramlara kavuşacağız.

Bu duygularla; başta Bolulu hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bayramınız mübarek olsun.

Sağlıcakla kalınız.

Hepinizi çok seviyorum.