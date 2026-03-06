CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gündeme ilişkin mesajlar verdi.
Özel paylaşımında, Türkiye’de yaşanan gelişmelere gönderme yaparak mücadele çağrısında bulundu.
'HODRİ MEYDAN'
Özel mesajında, "Mademki kötülük gemi azıya almıştır; hodri meydan" ifadelerini kullanarak, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerinin savunulacağını vurguladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Özel, paylaşımında "Milletin iradesini savunmak, Tanju Özcan’a özgürlük demek için bu akşam 95. eylemimizde Bolu’dayız" dedi.