Tutuklu bulunan Tanju Özcan, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama sürecine ilişkin cezaevinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özcan, kendisine yönelik şantaj girişimlerinin başladığı ilk andan itibaren geri adım atmadığını belirterek, taleplere boyun eğmediğini ve hukuka olan inancıyla hareket ettiğini ifade etti.

Açıklamasında Bolu Adalet Sarayı’na giderek süreci bizzat anlattığını vurgulayan Özcan, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Bir hukukçu olarak suçlu olsaydı yargıya başvurmayacağını dile getiren Özcan, şantaja boyun eğmek yerine adalete güvendiğini ancak yargının güvenilirliği konusunda hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Cezaevine girmesinin ardından dosyayla ilgili asılsız haberlerin yayıldığını öne süren Özcan, yandaş medya aracılığıyla kamuoyunun yanıltıldığını iddia etti. Müşteki olduğu bir davada sanık konumuna düşürüldüğünü belirten Özcan, kendisine yönelik ağır ithamlar ve iftiralarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

Şahsıma yönelik şantaj girişimleri başlar başlamaz, bu kişilerin taleplerine boyun eğmedim, korkmadım. Adaletin varlığına inanarak Bolu Adalet Sarayı’na gittim; her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde anlattım, ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum.

Bir hukukçu olarak kendimi suçlu hissetseydim, yargıya gidip kendimi ihbar etmezdim. Şantaja boyun eğer, istenilenleri yaparak konuyu kapatmayı tercih ederdim.

Ancak ne yazık ki “yargının güvenilirliği” konusunda yanılmışım…

Cezaevine girmemin hemen ardından, bu davayla ilgili asılsız haberler yandaş medya aracılığıyla, yargı eliyle servis edildi. Yetmedi; müşteki (şikâyetçi) olduğum davada sanık durumuna düşürüldüm. Şantajcıların akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan çirkin iftiralarına maruz bırakıldım.

Kısacası; yandaş medyanın, trollerin sistematik şekilde yürüttüğü bir itibar suikastının, yalanların, iftiraların ve algı operasyonlarının hedefi oldum.

Şu an cezaevindeyim. Elim kolum bağlı şekilde, hakkımda ortaya atılan iftiralara anında cevap veremiyorum. Ancak bir kez daha ifade ediyorum:

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır!

Türk halkından tek isteğim; bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir.

Hepinizi çok seviyorum.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen “icbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında süreç giderek derinleşti. 2 Mart 2026’da Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanmasıyla başlayan operasyonda, Nisan ayında yapılan ek gözaltı ve tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Özcan ve Can’ın yanı sıra; Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Meclis Üyeleri Aydan Özdemir ve Cihan Tutal ile birim müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Başkanı Ali Sarıyıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, yerel market zincirlerinden vakıf adına zorla bağış alındığı iddiaları da dosyaya dahil edilirken, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası gibi çeşitli kurumlarda da incelemeler başlatıldı. Başlangıçta 10 kişinin tutuklandığı süreçte, devam eden operasyonlarla dosya genişletildi.