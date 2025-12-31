Farklı çıkışları ile dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin çağrı merkezlerine yapılan anten ihbarlarına eleştirdiği bir video yayınladı.

Özcan, 600 kadar belediye çalışanının ve 68 aracın sahada mücadele ettiğini belirterek komşu belediyelerden yardım istediklerini belirtti.

Özcan, "Komşu belediyelerimizden yardım istedik, onlar da çağrımıza karşılık verdiler, araçlar gelmeye başladı. Tabii 1200 kilometre civarında yolumuz var, takriben de 2 bin kilometre kaldırımımız var. Ana arterler açık, toplu taşımada, sağlık hizmetlerinde sıkıntıya yok. Ara sokaklara etkili bir şekilde giremedik, o yüzden vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz" dedi.

MÜGE ANLI'YI İZLEYEMEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

İhbar hattına çok sayıda "Müge Anlı'yı izleyemiyoruz" tarzında ihbarlar geldiğini belirten Özcan bu konuda da gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Özcan'ın videodaki açıklaması şu şekilde:

"Şu ana kadar çağrı merkezimize ulaşan acil çağrılarla ilgili ekiplerimiz hızlı ve etkili şekilde müdahale ediyorlar.

Tabii ben bu vesileyle bu karla mücadele konusunda başta belediye çalışanları olmak üzere, Karayolları ve kamu çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızdan da bir ricamız var. Kar berekettir, bu sene susuz kalmayacağımız daha bugünden belli oldu. Yalnız belediye çağrı merkezimizi arayıp, 'İtfaiyeciler çatıya çıksın çanak antenimi temizlesin, Müge Anlı'yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediye arayıp meşgul etmesinler."