Bolu'da Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklandığı "irtikap" soruşturmasına konu olan BOLSEV Vakfı’nın şirketi olan Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyıu atandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın BOLSEV Vakfı'na zorla bağış topladıkları iddiasıyla yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 2 Mart’ta tutuklanmıştı.

Soruşturmaya konu olan BOLSEV Vakfı’na bağlı faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.’ye kayyım atandı. Kayyım heyetinde avukat Zuhal Demirci ve muhasebeci Nursel Bozkan Koç’un görevlendirildiği ve 8 Mayıs’ta göreve başladıkları öğrenildi.