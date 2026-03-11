TUTUKLAMA KARARI TARTIŞMA YARATTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta “irtikap” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının gerekçeleri arasında kamuoyunda “3 harfli marketler” olarak bilinen zincir marketlerin Özcan’dan şikayetçi olduğu iddiası yer almıştı.

TANJU ÖZCAN NEDEN TUTUKLU?

İddiaların gündeme gelmesinin ardından A101, BİM ve ŞOK tarafından yapılan kurumsal açıklamalarda, Özcan hakkında herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığı ifade edildi. Bu açıklamalar kamuoyunda “Tanju Özcan neden tutuklu?” sorusunu gündeme taşıdı.

AVUKATTAN SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz, Halk TV’ye yaptığı açıklamada soruşturma sürecinin arka planına dair bilgiler paylaştı.

Poyraz’a göre süreç İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporla başladı. Raporda suç unsuru bulunmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığı yönünde görüş bildirildiğini söyleyen Poyraz, daha sonra Bakanlığın “irtikap” iddiası kapsamında ayrı bir inceleme talep ettiğini belirtti.

Bu talep üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın market zincirlerinin yetkililerini ifadeye çağırdığını aktaran Poyraz, ifadelerde doğrudan bir şikayet bulunmadığını vurguladı.

“ŞİKAYET YOK AMA İFADE VAR”

Avukat Poyraz, bazı ifadelerde Özcan’a atfedilen bir cümlenin yer aldığını söyledi. Buna göre toplantıda geçen ve küfür içermediği belirtilen “Seve seve vereceksiniz” ifadesi üç kişinin beyanında yer aldı.

Savcılığın ise bu ifadeyi “irtikap” suçunun işlendiğine dair bir gösterge olarak değerlendirdiğini belirten Poyraz, bu nedenle tutuklama kararı verildiğini ifade etti.

“MAHKEMEDE DİNLENMELERİNİ İSTEDİK”

Market zincirlerinin kamuoyuna yaptıkları “şikayetçi değiliz” açıklamalarını hatırlatan Poyraz, şirketlerin bunu resmi olarak savcılığa da bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Avukat Poyraz, hakim karşısında market yetkililerinin dinlenmesi için talepte bulunduklarını ancak bu talebin kabul edilmediğini belirtti. Mahkemenin ise bu konunun dava açılması halinde değerlendirilebileceğini ifade ettiğini aktardı.