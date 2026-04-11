Bolu Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen ‘irtikap’ operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da olduğu bazı üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. Operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın yanı sıra diğer Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Tanju Özcan gözaltına alınması ile ilgili yaptığı ilk açıklamada “Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur” demişti.

TANJU ÖZCAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medyada hesabından yaptığı son açıklamada Bolsev Vakfı’nın hiçbir zaman Kurban kesimi için bağış kampanyası düzenlemediğini söyledi. Özcan’ın 3 maddede özetlediği açıklaması şöyle:

“Lütfen benimle ilgili kanaat belirtmeden önce açıklamamı sonuna kadar okuyunuz!

Dün gece saat 02.00 sıralarında “dolandırıcılık” suçlamasıyla cezaevindeyken tutuklandım. Tutuklama gerekçesi 2025 yılında Bolsev Vakfı’na “kurban bağışı” toplayıp kurban kesmemekmiş!!

1-Başkanı olduğum hayır amaçlı kurulan (öğrenciye burs vermek, engellilere tekerlekli sandalye temini, huzurevi yapma vb.) Bolsev Vakfı kesinlikle “kurban kesimi için bağış” kampanyası yapmamıştır. Kurban bağışı için Bolu Valiliği’nden izin alarak kampanya yapan Bolu Belediye Başkanlığıdır! Bolu Belediye Başkanlığı da kampanya olarak toplanan bağışlar ile kurban kesimi yapmış, etleri de aşevinde yemek yapmak için depolamıştır!

2- 2025 Kurban Bayramı döneminde vakfa yapılan bazı bağışların ekstrasında muhtemelen belediye ile karıştırılarak “kurban” ibaresinin olduğu görülmüştür. Bu dönemde vakfa “kurban” açıklamalı veya açıklamasız yapılan bağışlar ayrı bir hesapta toplanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü teftişine kadar bloke edilmiştir. Yandaş medya organlarında yazılıp söylenenlerin aksine paranın bir kuruşuna dokunulmamış, bu paradan kimseye yardım yapılmamıştır. (Vakıf hesapları savcılıktadır)

3- Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada iddiaya konu bağış bedeli 800 bin TL civarında olup, toplam 35 kişi bu bağışı yapmış, alınan ifadelerde hiçbiri kandırılarak, hile ile ben bu bağışı yaptım dememiş, zararım var, şikayetçiyim şeklinde bir beyanda bulunmamıştır.”