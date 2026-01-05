Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD’nin Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’yu esir alıp ABD’ye getirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin uzun bir süre sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan’ın geçmişte Maduro’ya “kardeşim” dediğini ve Erdoğan’ın geçmişte söylediği “15 Temmuz darbesinde beni ilk arayan Devlet Başkanı Maduro’ydu” sözünü hatırlatan Tanju Özcan, “Erdoğan Maduro’ya kardeşim diyordu. O zaman kardeşim dediğin adama sahip çıkacaksın. Amerika’yı kınamaktan korkuyorsun” sözlerini sarf etti.

“AMERİKA’YI KINA DA GÖRELİM”

“Allah korusun aynı olay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başına gelsin, biz kendimizi siper ederiz” diyen Özcan, “Kendi içimizde tartışırız. Biz cumhurbaşkanını o koltuktan indirmek istiyoruz ama sandıkla indirmek istiyoruz. Ancak Türkiye başında gerçek bir lider arıyor. Öyle kağıt üzerinde liderlik olmuyor. “One Minute” diyen liderimiz, şimdi her şeye “Yes Please” dediği için hadi Amerika’yı kına da görelim. Burada Amerikan Elçiliği’mi kalır ne kalır Türkiye’de Amerika adına” ifadelerini kullandı.

“SARI PERUKLU PAPAZ UTANMADAN VENEZUELA’YI BİZ YÖNETECEĞİZ DİYOR”

Erdoğan’ın ardından ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan Özcan, “Şimdi ne diyor peruklu sarı papaz ABD Başkanı? Utanmadan çöktük diyor. Venezuela’yı biz yöneteceğiz diyor. Bizim karşı olduğumuz emperyalizm. Eskiden Emperyalistlerin namusu varmış. Ülkenize demokrasi getireceğiz falan derlermiş” dedi.

"TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU YOK"

Öte yandan Özcan X hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

Türkiye'de Kürt sorunu falan olmadığını dile getiren Özcan, Ezilen, topraksız, yoksul, asgari ücretli, emekli ve köylünün sorunu olduğunu ifade etti.

Özcan, Türk'üm diyenlerin de sorunu olduğunun altını çizerek, faşist ilan edildiklerini belirtti.

Özcan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Türkiye’de özelde Kürt sorunu falan yok! Ezilen, topraksız, yoksul, asgari ücretli, emekli, köylü… Ama Türk’üm diyenin de sorunu var! Faşist diyorlar! Ne mutlu Türk’üm diyene…"