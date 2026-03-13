İçişleri Bakanlığı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarihli kararıyla Özcan'ın tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri gereğince bu adımın atıldığı belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi. İddialar ilk olarak iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinden servis edilirken herhangi bir resmi belgenin yayınlanması dikkat çekti.

116 MİLYONUN 11,9 MİLYON LİRASI BURS OLARAK VERİLDİ

İddialara göre incelemelerde, 2024–2025 yıllarında reklam, bağış ve kira gelirleriyle 116 milyon lirayı aşkın gelir elde edildiği, buna karşılık öğrencilere yaklaşık 11,9 milyon lira burs verildiği belirlendi.

Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında yaklaşık 1,8 milyon lira, şirket hesaplarında ise yaklaşık 8,9 milyon lira olmak üzere toplamda 10,8 milyon lira civarında nakit bulunduğu kaydedildi.

ŞİRKETTEN VAKFA AKTARIM YAPILMADI

Dosyadaki incelemelerde, vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen şirketin önemli miktarda kazanç elde etmesine rağmen vakfa herhangi bir ödeme yapmadığı da ortaya çıktı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialara konu olan BOLSEV Vakfı’na destek çağrısı yapmıştı. Çok sayıda belediye vakfa bağış yaparak destek olmaya devam ediyor.