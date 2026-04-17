Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tarafların ifadeleri dosyaya damga vururken, mahkeme eksiklerin giderilmesi için davayı 4 Mayıs tarihine erteledi.

“BU KONUYU KAPATMAMIZ LAZIM, TANJU ÖZCAN SİYASİ OLARAK GÜÇLÜ”

Tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi” dedi.

Akgüney, Öznur Ç.’nin kendisine Tanju Özcan’la görüştüğünü söylediğini belirterek, “Özgür bana, ‘Bu konu bizi sıkıntıya sokar, bu konuyu kapatmamız lazım. Kapanmazsa sen de sıkıntı yaşarsın abi. Tanju Özcan siyasi olarak güçlü’ dedi” ifadelerini kullandı.

“BEN BUNUN KESİNLİKLE SİYASİ MANEVRA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Tutuksuz sanık Hüseyin Ekrem Serin ise, “71 yaşındayım, 3 dönemdir belediye meclis üyeliği yapıyorum. CHP'nin grup başkanvekiliyim. 20 yıldır Tanju Özcan'la siyaset yapıyorum” dedi.

Serin, süreçte para konuşulmadığını savunarak, “Tanju Özcan bizden şikayetçi olmuş. Ben bunun kesinlikle siyasi manevra olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“BENİ BU KONUYA BULAŞTIRMAYIN”

Tutuksuz sanık Boluspor Başkanı Erdal Bayrak da, Tanju Özcan’ın kendisini aradığını belirterek, “Eren konusu biraz bel altı bir mevzu, bizi bu konuya dahil etme dedim” ifadelerini kullandı.

Bayrak, daha sonra yapılan görüşmede kendisine bazı teklifler sunulduğunu öne sürerek, “Eren’e yıkama tesisi açalım, bir arabam var, 3-5 kuruş da birikmiş param var, onu falan versek şeklinde teklif oldu. Ben de ‘Eren ölmedi, telefonu da açık. Kendisini arayın, beni bu konuya bulaştırmayın’ dedim” dedi.

“BİRLİKTE OLDUĞUMUZ SIRADA ŞOFÖRÜ DE VARDI”

Kapalı oturumda ifade veren müşteki Öznur Ç. ise, “Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu nedeniyle iletişim kurmak zorunda kaldım” dedi.

Öznur Ç., “Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi” iddiasında bulundu.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney’in tahliyesine hükmetti. Duruşma 4 Mayıs’a ertelendi