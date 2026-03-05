“İcbar yoluyla irtikap“ suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli’nin geçmişte 3 harfli marketleri hedef aldığı videoyu paylaşarak göndermede bulundu.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn. Bahçeli; 3 yıl önce üç harfli marketlerin “FETÖ iltisakı araştırılsın” diyordunuz. Ortağınız onların FETÖ iltisakını araştırmadı ama beni onların iftiralarıyla Sincan F Tipi’ne, onların yanına gönderdi. Herhalde bu duruma karşı iki kelamınız olur…” sözlerini sarf etti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, sürekli zam yapan zincir marketleri hedef alarak, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaklardır. Bu aç gözlülere müsama gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalani sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza kara basan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can, "irtikâp" soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan market yetkililerinin ifadelerinde, vakıf için zorla yardım toplama iddiaları yer aldı. Market yetkilileri, belediye denetimlerinin artması ve cezalarla baskı yapıldığını öne sürdü.