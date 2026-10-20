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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, TYT Türk'te yayınlanan Kral Analiz programında yaptığı açıklamada TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Çolak, Türk futbolunun futbolun içinden gelen isimler tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu.

"BİZİM NEYİMİZ EKSİK?"

Basketbol ve güreş federasyonlarından örnek veren Çolak, şu ifadeleri kullandı:

“Basketbolu kim yönetiyor? Hidayet Türkoğlu. Güreşi kim yönetiyor? Taha kardeşim. Peki Türk futbolunu niye futbolcular yönetmesin? Neyimiz eksik? Bilgimiz de, havamız da, fikirlerimiz de, insanlığımız da, hoşgörümüz de var. Futbola daha yakınız, daha içteniz. Bütün kulüpleri kucaklarız, dertleşiriz. Kulüplerin doğrultusunda devam edebiliriz. MHK yanlış yaparsa hemen gereğini yaparız.”

TÜRK OYUNCU SAYISINI ARTIRACAĞINI SÖYLEDİ

Tanju Çolak, TFF Başkanı olması halinde sahada oynayan Türk futbolcu sayısını artıracağını da belirtti.

“Arkadaşlar, çok açık ve net olmak lazım. Futbolu, futbolun içerisinden gelenler yönetsin. Gelenler futboldan anlıyor mu? Nerede oynamışlar? Profesyonel mi? Amatör bile oynayan yok. Niye Türk futbolunu Türk futbolcuları yönetmesin? Her maçta 15-16 yabancı, sadece 3 Türk oyuncu oynayacak. Bunu 5’e, 6’ya çıkaracağım. Futbolcu yetişmiyor, kimi örnek alacaklar?”