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TRT Haber muhabiri Büşra Çelik’in aktardığına göre Osman Aksu, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde 2004 yılında yaşandığını belirttiği olaya ilişkin ayrıntıları anlattı.

Aksu, Tahsin isimli arkadaşının yanına İstanbul’a geldiğini ve bir odada oturduklarını, bu sırada yönetmen Osman Sınav’ın odaya girdiğini söyledi. Sınav’ın moralinin bozuk olduğunu belirten Aksu, Tahsin ile Sınav’ın arkadaş olduklarını ifade etti.

“YA DİZİDEN AYRIL YA DA FORMATINI DEĞİŞTİR”

Osman Aksu, ifadesinde Osman Sınav’ın kendisine, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü.

Aksu, edindiği bilgiye göre Enver Altaylı’nın Osman Sınav’ı, “Ya diziden ayrıl ya da bu dizinin formatını değiştir” sözleriyle tehdit ettiğini anlattı.

Tanık Aksu’nun iddiası, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadede yer aldı.