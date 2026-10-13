Tanesiyle de yağıyla da şifa: Kalp ve bağışıklığı güçlendiriyor

Yarım günlük olarak planlanan eğitim programında, hasat zamanının belirlenmesi, hasat öncesi hazırlık, doğru ekipman kullanımı, ürün kayıplarının azaltılması ve temel hijyen kuralları ele alındı. Budama, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal uygulamaların ürün üzerindeki etkileri ile değişen çevre koşullarının hasat sürecine yansımaları da anlatıldı.

Programa, bölgedeki farklı üreticilerin bahçelerinde görev yapan hasat çalışanları ve ekip sorumluları da katıldı. 10-15 kişilik gruplarla gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru ve hatalı uygulamalar karşılaştırmalı olarak gösterildi. Katılımcıların öğrendikleri yöntemleri sahada uygulamaları sağlandı.