Muğla'nın Fethiye ilçesinde patlak veren 1.450 liralık lahmacun rezaletinin ardından, turistik bölgelerdeki fiyat terörü hız kesmeden devam ediyor. Bu kez fahiş fiyat furyasının kurbanı, Ege’nin gözbebeği İzmir oldu. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi ve turistik Şirince Mahallesi'nde bir işletmenin, Anadolu toprağının en bereketli ürünü olan zeytinin tanesini 50 liradan satmaya kalkışması bardağı taşıran son damla oldu.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Sosyal medyada ve basında çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı derhal harekete geçti. Sürece ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, medyadaki haberler ve ihbarlar üzerine Bakanlık talimatıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaplan, fahiş fiyat uygulayan söz konusu satıcının Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiğinin ekiplerce anında tespit edildiğini ifade etti.

4 FARKLI ÜRÜNDE KANUNSUZLUK: CEZASI KESİLDİ!

Bakanlık talimatıyla jet hızıyla bölgeye giden İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Şirince'deki işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde skandalın sadece zeytinle sınırlı kalmadığı görüldü. Müfettişler, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a açıkça aykırılıklar tespit etti. Usulsüzlüklerin raporlanmasıyla birlikte fırsatçı satıcı hakkında yüklü miktarda idari para cezası uygulandı.

HAKSIZ FİYAT KURULUNA SEVK EDİLDİ: KAPATMA VE AĞIR CEZA YOLDA!

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatçı esnafın peşini sadece idari para cezasıyla bırakmıyor. Söz konusu işletmenin dosyası, zeytin ve diğer ürünlerde haksız fiyat artışı yapıp yapmadığının derinlemesine değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na resmi olarak sevk edildi. Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin korunması ve piyasada adil ticaret düzeninin amansızca sağlanması amacıyla yurt genelindeki turistik istasyonlarda denetimlerin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.