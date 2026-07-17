Tan Taşçı'nın 'yumurta' sözleri olay oldu: Sosyal medya ayağa kalktı

Son dönemde verdiği konserlerle adından söz ettiren şarkıcı Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Vegan beslenme hakkında konuşan Taşçı'nın özellikle "Yumurta teknik olarak tavuğun reglisidir" ve "Balık yiyen alıklaşır" ifadeleri kısa sürede gündem oldu.