Son dönemde verdiği konserlerle adından söz ettiren şarkıcı Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Vegan beslenme hakkında konuşan Taşçı'nın özellikle "Yumurta teknik olarak tavuğun reglisidir" ve "Balık yiyen alıklaşır" ifadeleri kısa sürede gündem oldu.
Tan Taşçı'nın 'yumurta' sözleri olay oldu: Sosyal medya ayağa kalktı
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın Hülya Avşar'ın programında vegan beslenmeyle ilgili yaptığı "Yumurta tavuğun reglisidir" ve "Balık yiyen alıklaşır" açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peş peşe gelen tepkiler gündem oldu.Hande Karacan
"BALIK YİYEN ALIKLAŞIR" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Programda vegan beslenme tercihinden bahseden Tan Taşçı, bu yaşam biçiminin kendisini hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissettirdiğini söyledi.
Hayvansal gıdaların tüketimine ilişkin görüşlerini paylaşan Taşçı, balık tüketiminin insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu öne sürerek, "Balık yiyen insan zehirlenir. Balık yemek bizi alıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider." ifadelerini kullandı.
"YUMURTA TAVUĞUN REGLİSİDİR" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI
Açıklamalarına yumurta tüketimiyle devam eden ünlü şarkıcı, "Yumurta, teknik olarak tavuğun reglisidir aslında. Nasıl soframıza geldi bilmiyorum." sözleriyle de dikkat çekti.
Taşçı ayrıca insanların belirli bir süre vegan beslenmeyi denemesi gerektiğini savunurken, modern şehir yaşamının insan doğasına uygun olmadığını ve bunun kapitalist düzenin bir sonucu olduğunu ifade etti.
SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE YORUMLAR GELDİ
Tan Taşçı'nın açıklamaları sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ünlü şarkıcının sözlerine tepki gösterdi.
Paylaşımlarda, "Lütfen sadece şarkı söyle", "Uzmanlık alanın bu değil", "Beslenme konusunda insanları yanlış yönlendirme" ve "Bilimsel temeli olmayan açıklamalar yapma" şeklinde yorumlar yapıldı.
Öte yandan Taşçı'nın açıklamaları sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.