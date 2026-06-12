30 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alan ve 118 bin kişilik katılımla büyük ilgi gören Kanye West konseri hakkında konuşan Tan Taşçı, etkinliğe yönelik eleştirilerini dile getirdi. Taşçı, Türkiye'nin daha değerli sanatçılarla anılması gerektiğini savunarak konserin kendisinde olumlu bir izlenim bırakmadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı, konserin büyük ölçüde yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü öne sürerken, kendi müzik anlayışlarının sevgi ve duygu temelli olduğunu vurguladı. Ayrıca Kanye West'in Avrupa'da yaşadığı tartışmalar nedeniyle Türkiye'nin tercih edildiğini iddia etti.

Taşçı'nın sözleri kısa sürede gündem olurken, rapçi Norm Ender'den sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ender, Taşçı'nın dünya müziğinden uzak bir bakış açısına sahip olduğunu savundu. Kanye West'in müzikal vizyonuna dikkat çeken rapçi, Taşçı'nın açıklamalarını eleştirerek herkesin kendi müzik alanına odaklanması gerektiğini söyledi.

Norm Ender'in sosyal medya paylaşımı

Norm Ender'in paylaşımının ardından Tan Taşçı da sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kanye West'i eleştirmesinin nedeninin sanatçının müziği değil; geçmişte gündeme gelen tartışmalı söylemleri ve kamuoyunda tepki çeken çıkışları olduğunu belirtti.

Taşçı, hip hop kültürünün tarihsel olarak ayrımcılığa karşı bir duruşu temsil ettiğini hatırlatarak, bir sanatçıyı eleştirmenin kıskançlık ya da müzik bilgisizliği olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade etti. Böylece sosyal medyada başlayan tartışma, müzik dünyasının en çok konuşulan gündemlerinden biri haline geldi.