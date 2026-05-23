İzmir’deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen konserde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin aniden yükselmesiyle şaşkınlık yaşayan Tan Taşçı’nın refleksle geri çekildiği görüldü.

Korku dolu anlara rağmen sahnedeki soğukkanlılığını koruyan ünlü şarkıcı, performansına ara vermeden devam etti. Sanatçının profesyonel tavrı seyircilerden büyük alkış aldı.

Konser sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar yaşanan olay hakkında çok sayıda yorum yaptı.