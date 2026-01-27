Beşiktaş, kısa süre önce bonservisini aldığı Tammy Abraham ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Abraham, 13 milyon euro karşılığında Roma’dan transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını bildirmişti. Siyah Beyazlı ekip mali detayları açıkladı.

TAMMY ABRAHAM, ASTON VİLLA’YA TRANSFER OLDU

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya nihai transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir.”

Tammy Abraham’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.