Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işletmeci Ali Doğan tarafından değişimi yapılan kamyon lastiği, şişirme işlemi sırasında janttan kaynaklanan arıza nedeniyle aniden patladı. Büyük bir gürültüyle adeta bomba gibi patlayan lastik metrelerce havaya savruldu.

"TAM ARKAMI DÖNERKEN LASTİK BİRDEN JANTTAN AYRILDI"

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yeri sahibi Ali Doğan, lastikte herhangi bir sorun bulunmadığını, patlamanın janttaki arızadan kaynaklandığını ifade ederek, "Lastik müşterinin lastiğiydi. Abimiz bize yedek lastiğin takılmasını söylemişti. Biz de kalktık yedek lastiği jantına montaj yaptık. O sıra lastiğin hiçbir problemi yoktu. Biz lastiği şişirdik. O esnada döndüm, iğne denilen malzemeyi almaya lastiği kapatacaktım, tam arkamı dönerken lastik birden janttan ayrıldı. Lastiğin hiçbir problemi yoktu aslında, jant arızalı olduğundan dolayı bu hale geldi. Çok şükür kimsenin bir yarası beresi olmadı, kimsenin burnu kanamadı. Böyle talihsiz bir olay yaşadık" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kamyon lastiğinin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastiği tamir etmeye çalışan Ali Doğan'ın iğneyi almak için arkasını döndükten kısa süre sonra araç lastiğin bomba gibi patladığı anlar yer aldı.