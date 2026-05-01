Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, saniyeler içinde faciaya dönüştü. Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde arızalanan kamyonetini yol kenarına çeken Mehmet N., aracı tamir etmeye çalıştığı sırada kazanın ortasında kaldı.

İddiaya göre, O.Y. idaresindeki 06 DE 9181 plakalı otomobil ile O.P.’nin kullandığı 59 FP 185 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki kamyonete çarptı.

Bu sırada kamyonetin yanında bulunan Mehmet N., araç ile yön levhası direği arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.