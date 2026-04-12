Zeyno Karadağlı, güzelliği ve yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Sanat dolu bir ailede yetişen 19 yaşındaki genç yetenek, büyüleyici değişimiyle sosyal medyada gündem olurken yetenekli bir piyanist olarak da dikkatleri topluyor.

Tamer Karadağlı, televizyon ve sinema dünyasında canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen usta bir oyuncu. Kariyerine bugün Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak devam ediyor.

Tamer Karadağlı, 19 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı’nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik bir fotoğrafla kutlamıştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan’ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, yıllar içinde büyüyerek zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken genç bir isim haline geldi.

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno’nun son hali sosyal medyada gündem yarattı.Zeyno Karadağlı’nın son hali sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı takipçiler genç ismin babası Tamer Karadağlı’ya benzediğini söylerken, bazıları ise büyüdükçe annesi Arzu Balkan’a tıpatıp benzediğini ifade etti.

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden mezun olmanın gururunu yaşamıştı.

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeyno Karadağlı, yetenekli bir piyano sanatçısı olarak dikkat çekiyor.

İşte Zeyno’nun son hali…





TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da doğmuş Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Haluk Çetinoğlu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Televizyon, sinema ve tiyatroda uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan Karadağlı, günümüzde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Azeri kökenli bir aileden gelmektedir.

ARZU BALKAN KİMDİR?

Arzu Balkan, 15 Mart 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra seslendirme alanında da çalışmaktadır.

Bilinen dizileri ve filmleri arasında “SüperTürk”, “Ah Kalbim” ve “Mr. Snow White” gibi yapımlar yer alır. Tamer Karadağlı ile 2002 yılında evlenmiş, 2007 yılında ise boşanmışlardır.

ZEYNO KARADAĞLI KİMDİR?

Zeyno Karadağlı, Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın tek kızıdır. 2 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Zeyno, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden mezun olmuştur.

Yetenekli bir piyano sanatçısı olarak bilinir. Güzelliği, zarafeti ve sanat yeteneğiyle son dönemde sosyal medyada sıkça gündeme gelmekte, yıllardır takipçileri tarafından “büyüme yolculuğu” ile hayranlık uyandırmaktadır.