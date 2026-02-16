EFSANE SES YENİDEN GÜNDEMDE

Marvel evreninin unutulmaz karakterlerinden Tony Stark, bu kez Türkiye’de yeniden gündeme geldi. Karakteri uzun yıllar boyunca Türkçe seslendiren oyuncu ve sanatçı Tamer Karadağlı, bir etkinlik sırasında Tony Stark’ın sesiyle konuştu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

HAYRANLARDAN YOĞUN İLGİ

Etkinlikte Karadağlı’nın ikonik sesiyle yaptığı performans, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar sonra bu sesi yeniden duymanın nostaljik bir etki yarattığını ifade etti.

TONY STARK’IN TÜRKÇE SESİ KİMDİR?

Tamer Karadağlı, Türkiye’de birçok yabancı yapımda gerçekleştirdiği dublaj çalışmalarıyla tanınıyor. Marvel Sinematik Evreni’nde Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Tony Stark karakterine Türkçe sesiyle hayat veren Karadağlı, özellikle bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Uzmanlara göre, dublaj sanatçıları ile karakterler arasında güçlü bir bağ kuruluyor. İzleyiciler, yıllar sonra bu sesleri yeniden duyduklarında yoğun bir duygusal tepki gösterebiliyor. Son dönemde sosyal medyada nostalji içeriklerinin hızla yayılması, bu tür videoların viral olmasını kolaylaştırıyor.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşırken, Marvel ve Tony Stark hayranları arasında geniş bir etkileşim yarattı. Kullanıcılar, bu tür anların popüler kültür hafızasının önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.