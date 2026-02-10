YENİÇAĞ | FATİH ERBOZ - ÖZEL HABER

DİSK Emekli- Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, çalışanın kıdem tazminatı açısından risk teşkil eden düzenlemenin yasalaşmasının önlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu düzenleme 12 Eylül döneminden bu yana tartışılıyor ve hayata geçirilmek isteniyor. Burada iki nokta önemli çalışanın kurulacak olan özel sosyal güvenlik kurumlarına yönlendirilmesi ve kıdem tazminatını alamaması riski. Bu nedenle TBMM’de bu düzenlemenin yasalaşmadan önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin emekli vatandaşların daha yüksek maaş almalarını beraberinde getirecek bir düzenleme olarak gündeme getirildiğini anlatan Yavuz, “Asgari ücret emeklisi vatandaşlarımızın aldığı maaşları örnek göstererek ‘daha yüksek emekli, maaşı almak istemiyor musunuz?’ şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bu sistemin getirilmesiyle birlikte vatandaşın daha yüksek emekli maaşı alacağını belirtiyorlar. Allayıp pullayıp deyim yerindeyse kamuoyuna sunuyorlar. Oysa bunun sakıncaları var. Bunların vatandaşa anlatılması önemli. Burada da emek örgütlerine çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi düzenlemesiyle birlikte çalışanın maaşından kesinti yapılacağını hatırlatan Cengiz Yavuz, “Bu sistemle birlikte çalışanın maaşından kesinti yapılacak. Primi yüksek yatan ve yine yüksek maaş alan çalışan için bu önemli olmayabilir ancak 28 bin lira maaş alan asgari ücretli için bu kesinti önemli bir kesinti olacaktır onun yaşam koşullarında. Burada da bir sorun oluşacak” dedi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemine benzeri düzenlemelerin 12 Eylül döneminden bu yana tartışıldığını hatırlatan DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesiyle birlikte çalışan kurulacak olan özel sosyal güvenlik kurumlarına yönlendirilecek. Bunun dünyada örnekleri var. Ayrıca önemli risklerden biri de çalışanın kıdem tazminatı hakkını kaybetmesi. Kıdem tazminatına yönelik olarak düzenlemenin uzun zamandır olabileceği tartışılıyordu kamuoyunda. Ayrıca çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerde sermayeye aktarılacak, bu görünen bir olgu.”

Gündemde olan tamamlayıcı emeklilik sisteminin çalışanın hayatını kolaylaştıracak bir düzenleme olmadığının ortada olduğunu kaydeden Cengiz Yavuz, “Düzenlemeye yönelik olarak tüm emek örgütleri tepkilerini dile getirmeli. Yapılması düşünülen bu düzenlemenin TBMM’de yasalaşmasına engel olunması çok önemli eğer yasalaşırsa bundan sonra çalışan hak kaybına uğrayacaktır.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yol açacağı hak kayıplarını engellemek için emek örgütleri tek ses olarak demokratik tepkilerini ifade etmeli” diye konuştu.

Emekli maaşlarının en düşük emekli maaşı üzerinden tartışılmasında emekliler arasında eşitsizliğe neden olduğuna dikkat çakan Cengiz Yavuz, “Emekliler arasında bir eşitsizlik olmamalı. Bu nedenle emekli maaşlarının taban seviyesinin yoksulluk sınırı altında olmaması gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca yapılacak zamların tüm emeklilerimize aynı oranda olması eşitsizlik yaratmaz. Bu noktada önem taşıyor” dedi.