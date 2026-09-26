Tamamen doğal üretim: Kara kovan balında yoğun mesai

Güleç, bölgedeki bitki çeşitliliğinin arıcılık açısından önemli olduğunu belirterek, bu yıl ülke genelinde yağışların artmasının da bal verimine önemli katkı sunduğunu söyledi. Güleç, "Bu yıl bölge çok yağış aldı. Yağış olunca bu yıl bal hasadımız çok iyiydi. Bu yılki verim geçen yıllara göre yağışlardan dolayı çok çok iyiydi ve verim iyi olunca çok mutlu olduk. Bu yıl ‘Arıcıların yüzü güldü' diyebiliriz" diye konuştu.

‘DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLADIK’

Arıcılığa devlet destekleriyle başladıklarını ifade eden Güleç, sağlanan desteklerin kadınların üretime katılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Güleç, "Biz bu arıcılık sektörüne başlarken devlet destekleriyle başladık ve birçok destek aldık.